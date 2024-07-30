Ночью на таможне будут технические работы – пропуск возможен, но с задержками

Однако не будет пропуска через границу в пункте "Ужгород-автомобильный" Закарпатской таможни

Иллюстративное фото: Depositphotos

С вечера 30 и ночью 31 июля Государственная таможенная служба будет проводить технические работы по обновлению программного обеспечения – поэтому возможны задержки пропуска через границу людей, товаров и транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГТС.

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Запланированы технические работы по обновлению серверного программного обеспечения Единой автоматизированной информсистемы таможенных органов.

Анонсируется, что эти работы начнутся в 23:00 30 июля – и ориентировочно продлятся около 6 часов.

В ходе работ могут быть перебои функционирования программного обеспечения, которыми пользуются чиновники таможен в пунктах пропуска, однако при этом в целом софт сохранит работоспособность, заявляет ГТС.

"То есть возможно будет осуществление пропуска через государственную границу лиц, товаров и транспортных средств с вероятными задержками", – пишет ведомство.

В то же время во время технических работ будет невозможно осуществить пропуск в пункте "Ужгород-автомобильный" Закарпатской таможни, отмечают в сообщении.

Таможенники просят людей учесть эту информацию при планировании пересечения границы.

Фото: Государственная таможенная служба

В апреле Государственная таможенная служба объявила о переходе на новую фазу системы таможенного транзита NCTS: "Даже раньше некоторых стран ЕС".

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