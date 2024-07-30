Уночі на митниці будуть технічні роботи – пропуск буде, але можливі затримки

Проте не буде пропуску через кордон у пункті "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці

Ілюстративне фото: Depositphotos

З вечора 30 і вночі 31 липня Державна митна служба проводитиме технічні роботи з оновлення програмного забезпечення – через це можливі затримки пропуску через кордон людей, товарів та транспортних засобів. Про це повідомила пресслужба ДМС.

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Заплановано технічні роботи з оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформсистеми митних органів.

Анонсується, що ці роботи почнуться о 23:00 30 липня – і орієнтовно триватимуть близько 6 годин.

Під час робіт можуть бути перебої функціонування програмного забезпечення, котрим користуються чиновники митниць у пунктах пропуску, однак водночас загалом софт збереже працездатність, заявляє ДМС.

"Тобто можливим буде здійснення пропуску через державний кордон осіб, товарів та транспортних засобів з імовірними затримками", – пише відомство.

Водночас під час технічних робіт буде неможливо здійснити пропуск у пункті "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці, зауважують у повідомленні.

Митники просять людей врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону.

Фото: Державна митна служба

У квітні Державна митна служба оголосила про перехід на нову фазу системи митного транзиту NCTS: "Навіть раніше, ніж деякі країни ЄС".

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