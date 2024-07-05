З 17 липня чоловіки 18-60 років повинні мати військово-обліковий документ для перетину кордону

Також відмовлятимуть у виїзді тим, кого оголосили у розшук за реєстром призовників, військовозобов’язаних і резервістів – на місце викличуть поліцію

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З 17 липня чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати військово-обліковий документ для перетину кордону. Разом з тим паперовий та електронний документ є рівнозначними, повідомив у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Що змінилося?

З 00.00 17 липня співробітники ДПСУ під час перетину кордону на виїзд з України перевірятимуть військово-облікові документи в усіх громадян-чоловіків віком 18-60 років.

Прикордонне відомство виконує відповідну постанову Кабінету міністрів, яка встановила такі вимоги, пояснив Демченко.

Речник зазначив: військово-обліковий документ під час перетину кордону також вимагатимуть тому, що 16 липня спливає двомісячний термін, коли громадяни мають стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Цього вимагав новий закон про мобілізацію

Кого можуть не випустити за кордон із 17 липня?

Категорії осіб, яким за Правилами перетину кордону дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися.

Речник назвав, кому можуть відмовити у перетині кордону після нововведень:

→ громадянам, у яких немає військово-облікового документа;

→ громадянам, яких подали у розшук до Національної поліції згідно з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

До того ж в останньому випадку прикордонники викликатимуть на місце працівників поліції.

Чи підійде документ у Резерв+?

Прикордонники прийматимуть і паперовий, і електронний військово-обліковий документ – вони мають однакову юридичну силу, зазначив Демченко.

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ДПСУ нагадали: громадяни-чоловіки віком 18-60 років, які мають відстрочку від призову виключені з військового обліку, мають право перетинати кордон, якщо такі дані є у військово-облікових документах або є відповідна довідка.

"З метою уникнення будь-яких непорозумінь під час перетину кордону просимо громадян врахувати цю інформацію, плануючи поїздки", – підсумував речник.

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