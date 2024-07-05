З 17 липня чоловіки 18-60 років повинні мати військово-обліковий документ для перетину кордону
З 17 липня чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати військово-обліковий документ для перетину кордону. Разом з тим паперовий та електронний документ є рівнозначними, повідомив у коментарі LIGA.net речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
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Що змінилося?
З 00.00 17 липня співробітники ДПСУ під час перетину кордону на виїзд з України перевірятимуть військово-облікові документи в усіх громадян-чоловіків віком 18-60 років.
Прикордонне відомство виконує відповідну постанову Кабінету міністрів, яка встановила такі вимоги, пояснив Демченко.
Речник зазначив: військово-обліковий документ під час перетину кордону також вимагатимуть тому, що 16 липня спливає двомісячний термін, коли громадяни мають стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Цього вимагав новий закон про мобілізацію
Кого можуть не випустити за кордон із 17 липня?
Категорії осіб, яким за Правилами перетину кордону дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися.
Речник назвав, кому можуть відмовити у перетині кордону після нововведень:
→ громадянам, у яких немає військово-облікового документа;
→ громадянам, яких подали у розшук до Національної поліції згідно з даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
До того ж в останньому випадку прикордонники викликатимуть на місце працівників поліції.
Чи підійде документ у Резерв+?
Прикордонники прийматимуть і паперовий, і електронний військово-обліковий документ – вони мають однакову юридичну силу, зазначив Демченко.
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- ДПСУ нагадали: громадяни-чоловіки віком 18-60 років, які мають відстрочку від призову виключені з військового обліку, мають право перетинати кордон, якщо такі дані є у військово-облікових документах або є відповідна довідка.
- "З метою уникнення будь-яких непорозумінь під час перетину кордону просимо громадян врахувати цю інформацію, плануючи поїздки", – підсумував речник.
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