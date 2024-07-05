С 17 июля у мужчин 18-60 лет должен быть военно-учетный документ для пересечения границы

Также будут отказывать в выезде тем, кого объявили в розыск по реестру призывников, военнообязанных и резервистов – на место вызовут полицию

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С 17 июля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь военно-учетный документ для пересечения границы. При этом бумажный и электронный документ равнозначны, сообщил в комментарии LIGA.net спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Что изменилось?

С 00.00 17 июля сотрудники ГПСУ при пересечении границы на выезд из Украины будут проверять военно-учетные документы у всех граждан-мужчин в возрасте 18-60 лет.

Пограничное ведомство выполняет соответствующее постановление Кабинета министров, установившее такие требования, пояснил Демченко.

Спикер отметил: военно-учетный документ при пересечении границы также потребуют потому, что 16 июля истекает двухмесячный срок, когда граждане должны стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные. Этого требовал новый закон о мобилизации

Кого могут не выпустить за границу с 17 июля?

Категории лиц, которым по Правилам пересечения границы разрешен выезд из Украины, в настоящее время не изменились.

Спикер назвал, кому могут отказать в пересечении границы после нововведений:

→ гражданам, у которых нет военно-учетного документа;

→ гражданам, поданным в розыск в Национальную полицию согласно данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

При этом в последнем случае пограничники будут вызывать сотрудников полиции.

Подойдет ли документ в Резерв+?

Пограничники будут принимать и бумажный, и электронный военно-учетный документ – у них одинаковая юридическая сила, отметил Демченко.

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ГПСУ напомнили: граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет, имеющие отсрочку от призыва и исключены из военного учета, имеют право пересекать границу, если такие данные есть в военно-учетных документах или есть соответствующая справка.

"Во избежание любых недоразумений при пересечении границы просим граждан учесть эту информацию, планируя поездки", – подытожил спикер.

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