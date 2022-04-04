Обстрел Очакова: семеро погибших, еще 20 человек ранены

В результате вчерашнего обстрела города Очаков Николаевской области погибли семь человек, еще 20 получили ранения, пишет Офис генерального прокурора.

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Также один человек погиб и 14 получили ранения в результате вчерашнего обстрела Николаева.

В результате обстрелов городов повреждены жилые дома, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры. В Николаеве обстреляли больницу. Видео с места обстрела сегодня опубликовал в Twitter мэр Николаева Александр Сенкевич.

Наслідки вчорашніх обстрілів. Гінекологічне відділення однієї з лікарень #Миколаїв. На щастя, ні медики, ні пацієнти не постраждали. Коли вам кажуть про денацифікацію – згадуйте і це відео.#Ukraine #RussiaInvadedUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XH4qmqjfir — Alex Senkevich (@senkevich_alex) April 4, 2022



При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны, и умышленного убийства.

Валерия Давыдова

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