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Обстрел Очакова: семеро погибших, еще 20 человек ранены

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 11:22
Обстрел Очакова: семеро погибших, еще 20 человек ранены - Фото
Иллюстративное изображение, фото - Генштаб ВСУ

В результате вчерашнего обстрела города Очаков Николаевской области погибли семь человек, еще 20 получили ранения, пишет Офис генерального прокурора.

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Также один человек погиб и 14 получили ранения в результате вчерашнего обстрела Николаева.

В результате обстрелов городов повреждены жилые дома, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры. В Николаеве обстреляли больницу. Видео с места обстрела сегодня опубликовал в Twitter мэр Николаева Александр Сенкевич.


При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны, и умышленного убийства.

Валерия Давыдова
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война Николаев очаков
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