Обстрелы в Луганской области. Пострадали 13 домов в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном

Российские войска в субботу, 2 апреля, продолжали обстреливать крупные города Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное. Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За прошедшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения получили Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух", – сообщил Гайдай.

В Северодонецке россияне третий раз за неделю попали в один из домов в центре города.

В отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная продолжаются бои.

Руководитель Луганской обладминистрации считает, что Россия готовит попытку прорыва на Донбассе и поэтому будет продолжать обстрелы.

Гайдай призвал жителей области эвакуироваться, а не пытаться переждать обстрелы.

По данным американской разведки, Владимир Путин хочет захватить оставшиеся части Луганской и Донецкой областей ко Дню победы над нацизмом в Европе 9 мая.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.