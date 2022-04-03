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Обстрелы в Луганской области. Пострадали 13 домов в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 07:50
Обстрелы в Луганской области. Пострадали 13 домов в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном - Фото
Фото: Сергей Гайдай / Facebook

Российские войска в субботу, 2 апреля, продолжали обстреливать крупные города Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное. Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

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"За прошедшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения получили Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. Так, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух", – сообщил Гайдай.

В Северодонецке россияне третий раз за неделю попали в один из домов в центре города.

В отдельных кварталах городов Рубежное и Попасная продолжаются бои.

Руководитель Луганской обладминистрации считает, что Россия готовит попытку прорыва на Донбассе и поэтому будет продолжать обстрелы.

Андрей Водяный
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луганская область война с россией Сергей Гайдай
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