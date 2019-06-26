Новый кроссовер Volkswagen T-Roc

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Немецкий бренд Volkswagen, как никто другой, понимает и чувствует большой трендовый спрос в мире на автомобиле класса SUV. Поэтому, оглядываясь на успех своего Golf, автопроизводитель предложил новый эталон компактного авто нашего времени - небольшой городской кроссовер T-Roc. Эта модель построена на той же модульной платформе MQB, что и Golf, и получила новый для Volkswagen в Украине двигатель 1,5 TSI Evo мощностью 150 л.с. с 7-ступенчатой АКПП DSG. У нового T-Roc один из лучших для данного класса авто коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx = 0.31) и один из самых высоких рейтингов в испытаниях безопасности Euro NCAP. Новинка у нас будет доступна в трех комплектациях: Life, Style и Sport, две последние, кстати, будут впервые иметь возможность двухцветного исполнения кузова.

Цены на T-Roc в Украине стартуют от 657 862 грн. или в кредит / лизинг от 209 грн. в день от финансового партнера Porsche Finance Group Ukraine - компании, которая более 50 лет успешно финансирует Volkswagen по всему миру, 10 из которых в Украине*. Porsche Finance Group Ukraine входит в концерн Volkswagen и предлагает прозрачные, выгодные условия финансирования и надежные страховые услуги.

Уже традиционно, модели Volkswagen приносят инновации в массы. Поэтому, новое авто сможет предложить возможности, которые ранее не были представлены в сегменте или были доступны исключительно моделям премиального сегмента в качестве опционного оборудования. Например, адаптивная подвеска DCC Adaptive Chassis Control, ассистенты водителя Lane Assist и Front Assist или адаптивный круиз-контроль ACC.

Как и его старшие братья по линейке SUV в Volkswagen, T-Roc получил харизматичный дизайн, который не помешал функциональности. Длина T-Roc составляет 4234 мм, а объем багажного отделения - 445/1290 л в стандартном положении и при условии сложенных сидений соответственно.

Новый кроссовер дебютирует в Украине в июле и, вероятно, станет самой эмоциональным премьерой бренда в этом году со своими безоговорочными преимуществами: удивительной управляемостью, уменьшенным весом и инновационными ассистентами водителя и пассажиров. Прием заказов на авто начат с 17 мая. Детали у официального дилера Volkswagen «Атлант-М Днепровская набережная».

* Услуги фин. лизинга предоставляет ООО «Порше Лизинг Украина» (справка Госфинуслуг ФЛ 387 от 24.07.2008, лицензия на предоставление услуг финансового лизинга, распоряжения Нацкомфинуслуг № 1314 от 25.04.2017). Расчет предложения является эквивалентом доллару США по состоянию на 06.06.2019 г.., С учетом стоимости автомобиля - 680 228 грн .; со ставкой 10,5% годовых сроком на 5 лет при условии уплаты авансового платежа в размере 60% стоимости автомобиля без учета комиссий, расходов на страхование но с учетом сбора в пенсионный фонд Украины. Размер указанного ежедневного платежа и цена автомобиля являются ориентировочными и подлежат изменению при заключении соответствующего договора, перерасчет платежей осуществляется ежемесячно (эквиваленты в Долларах по коммерческому курсу ПАО "Креди Агриколь Банк"). Кредитует ООО «Порше Мобилити» (свидетельство Госфинуслуг ИК 58 от 02.07.2009; лицензия на предоставление средств взаймы / финансовый кредит, распоряжения Нацкомфинуслуг № 2199 от 01.06.2017)