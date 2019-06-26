Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.06.2019, 11:35

Объявлены цены в Украине на новый кроссовер Volkswagen T-Rocp

Объявлены цены в Украине на новый кроссовер Volkswagen T-Roc - Фото
Новый кроссовер Volkswagen T-Roc

Оглядываясь на успех своего Golf, Volkswagen предложил новый эталон компактного авто нашего времени - небольшой городской кроссовер T-Roc

на правах рекламы

Немецкий бренд Volkswagen, как никто другой, понимает и чувствует большой трендовый спрос в мире на автомобиле класса SUV. Поэтому, оглядываясь на успех своего Golf, автопроизводитель предложил новый эталон компактного авто нашего времени - небольшой городской кроссовер T-Roc. Эта модель построена на той же модульной платформе MQB, что и Golf, и получила новый для Volkswagen в Украине двигатель 1,5 TSI Evo мощностью 150 л.с. с 7-ступенчатой АКПП DSG. У нового T-Roc один из лучших для данного класса авто коэффициент аэродинамического сопротивления (Cx = 0.31) и один из самых высоких рейтингов в испытаниях безопасности Euro NCAP. Новинка у нас будет доступна в трех комплектациях: Life, Style и Sport, две последние, кстати, будут впервые иметь возможность двухцветного исполнения кузова.

Цены на T-Roc в Украине стартуют от 657 862 грн. или в кредит / лизинг от 209 грн. в день от финансового партнера Porsche Finance Group Ukraine - компании, которая более 50 лет успешно финансирует Volkswagen по всему миру, 10 из которых в Украине*. Porsche Finance Group Ukraine входит в концерн Volkswagen и предлагает прозрачные, выгодные условия финансирования и надежные страховые услуги.

Уже традиционно, модели Volkswagen приносят инновации в массы. Поэтому, новое авто сможет предложить возможности, которые ранее не были представлены в сегменте или были доступны исключительно моделям премиального сегмента в качестве опционного оборудования. Например, адаптивная подвеска DCC Adaptive Chassis Control, ассистенты водителя Lane Assist и Front Assist или адаптивный круиз-контроль ACC.

Как и его старшие братья по линейке SUV в Volkswagen, T-Roc получил харизматичный дизайн, который не помешал функциональности. Длина T-Roc составляет 4234 мм, а объем багажного отделения - 445/1290 л в стандартном положении и при условии сложенных сидений соответственно.

Новый кроссовер дебютирует в Украине в июле и, вероятно, станет самой эмоциональным премьерой бренда в этом году со своими безоговорочными преимуществами: удивительной управляемостью, уменьшенным весом и инновационными ассистентами водителя и пассажиров. Прием заказов на авто начат с 17 мая. Детали у официального дилера Volkswagen «Атлант-М Днепровская набережная».

* Услуги фин. лизинга предоставляет ООО «Порше Лизинг Украина» (справка Госфинуслуг ФЛ 387 от 24.07.2008, лицензия на предоставление услуг финансового лизинга, распоряжения Нацкомфинуслуг № 1314 от 25.04.2017). Расчет предложения является эквивалентом доллару США по состоянию на 06.06.2019 г.., С учетом стоимости автомобиля - 680 228 грн .; со ставкой 10,5% годовых сроком на 5 лет при условии уплаты авансового платежа в размере 60% стоимости автомобиля без учета комиссий, расходов на страхование но с учетом сбора в пенсионный фонд Украины. Размер указанного ежедневного платежа и цена автомобиля являются ориентировочными и подлежат изменению при заключении соответствующего договора, перерасчет платежей осуществляется ежемесячно (эквиваленты в Долларах по коммерческому курсу ПАО "Креди Агриколь Банк"). Кредитует ООО «Порше Мобилити» (свидетельство Госфинуслуг ИК 58 от 02.07.2009; лицензия на предоставление средств взаймы / финансовый кредит, распоряжения Нацкомфинуслуг № 2199 от 01.06.2017)

Отправить:
Распечатать:
Теги: Volkswagen T-Roc
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 