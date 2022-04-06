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Командование оккупантов нашло способ побороть панику среди солдат – отключат им интернет

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 17:08
Командование оккупантов нашло способ побороть панику среди солдат – отключат им интернет - Фото
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Руководство оккупантов российской армии ограничит доступ военных в интернет. Так они решили бороться с паникой и низкой мотивацией среди солдат. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

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Как сообщается, согласно указаниям командования российским военным либо запретят вовсе, либо будут подвергать жесткой цензуре все сообщения и любую информацию, размещенную в интернете.

Согласно документу оккупантов, причина такого решения – снижение мотивации и панические настроения солдат. Российское командование считает, что в этом виновно информационное влияние со стороны ВСУ и украинских спецслужб.

В качестве противодействия военным приказано ограничить доступ солдат в интернет.

Валерия Давыдова
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война разведка
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