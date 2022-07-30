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Оккупанты готовятся к наступлению на Донецком направлении – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 18:46
Оккупанты готовятся к наступлению на Донецком направлении – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

На Донецком направлении противник пытается создать условия для проведения наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях с целью улучшения тактического положения, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.   

Оккупанты систематически обстреливают позиции наших войск вдоль линии столкновения для сковывания действий и предотвращения переброски резервов на другие направления. Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержания действий наземных группировок. 

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На Славянском направлении враг пытался вести штурмовые действия возле Бражковки, успеха не имел, отошел. 

На Краматорском направлении враг нанес авиационный удар вблизи Ивано-Дарьевки. 

На Бахмутском направлении враг обстреливал наши войска из всех имеющихся огневых средств вдоль линии столкновения. Вел штурмовые действия в направлениях Пилипчатино–Покровское и Доломитное–Травневое, успеха не имел, отошел. 

Штурмовыми действиями по трем направлениям противник пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта. 

На Авдеевском направлении противник обстреливал позиции наших войск из танков, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения. Нанес авиаудар возле Авдеевки. 

С целью улучшения тактического положения оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Новоселовка Вторая–Красногоровка, Спартак–Авдеевка, успеха не имели, отошли.  

На Новопавловском враг вел штурмовые действия в направлении Егоровка–Павловка, успеха не имел, отошел. 

На Южнобужском направлении враг вел воздушную разведку, осуществлял обстрелы позиций наших войск со ствольной и реактивной артиллерии.  

Враг пытался создать благоприятные условия для наступления в направлении Брускинское–Белогорка. В результате огневого поражения, нанесенного нашими подразделениями, отказался от выполнения задания. 

В Черноморской и Азовской морских зонах в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования. 

  • 29 июля Генштаб сообщил, что на Славянском направлении ВСУ обезвредили разведгруппу оккупантов.  

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Роман Брыль
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