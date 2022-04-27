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Оккупанты пытаются идти в наступление, но несут потери и отходят – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 19:07
Оккупанты пытаются идти в наступление, но несут потери и отходят – Генштаб - Фото
Фото: Министерство обороны/Facebook

Противник продолжает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом, говорится в сводке Генштаба ВСУ.  

На направлении Изюм-Барвинково оккупанты предприняли попытку наступления в районе Новой Дмитровки. Понесли потери и отошли. 

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Противник предпринял неудачную попытку прорыва обороны наших войск в районе Курахово

На Южнобужском направлении российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья. Неудачно. Отошли с потерями. 

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения с минометов и ствольной артиллерии. 

На Слобожанщине враг осуществлял систематические обстрелы из артиллерии, в том числе и реактивных систем залпового огня, по городам Харьков, Дергачи и населенному пункту Прудянка. 

На временно захваченной территории Харьковской области в районе поселка Левковка Изюмского района противник организовал пункт сбора поврежденной техники.

На временно захваченной территории Запорожской области оккупанты осматривают дома местных жителей, ведут перепись населения. Передвижение по временно захваченной территории без документов, удостоверяющих личность, запрещено. 

На временно захваченной территории Херсонской области оккупантами проводится подготовка к проведению так называемого "референдума", печатаются бюллетени, уточняются личные данные местных граждан. Продолжают препятствовать выезду за пределы захваченной территории мирных жителей. 

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. 

В приднестровском регионе Республики Молдова, в связи с многочисленными провокациями со стороны России, введен "красный" уровень террористической опасности. Личный состав силовых структур переведен в "казарменное состояние", усилен контроль на блокпостах, отменена подготовка к проведению праздничного парада 9 мая. 

Враг деморализован. У личного состава, свозимого для пополнения потерь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, изымаются личные документы, что не позволит идентифицировать этих лиц в случае гибели. Личный состав прибегает к дезертирству, сдаче в плен и самоувечьям. 

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Роман Брыль
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Генштаб ВСУ наступление потери псевдореферендум отступление российские оккупанты
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