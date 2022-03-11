Оккупанты сорвали большинство запланированных на сегодня эвакуационных коридоров – Верещук

Российские войска сорвали большую часть договоренных на сегодняшний день гуманитарных коридоров. В частности, не удалось вывезти людей из Мариуполя, Изюма, Андреевки, Макарова, Бородянки и Волновахи.

Об этом рассказала вице-премьер министра, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга 11 марта.

По ее словам, запланированную на сегодня эвакуацию из города Изюм Харьковской области по маршруту Изюм – Малая Камышеваха – Барвенково – Близнецы – Лозовая провести не удалось:

"Автобусы вынуждены были развернуться в сторону Лозовой, так как российские войска не придерживались режима прекращения огня и обстреляли из минометов дорогу на подъезде к Изюму. К сожалению, эвакуация мирных жителей и поставка гуманитарного груза пока невозможна".

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Также из-за обстрелов россиян не удалось провести эвакуацию граждан по маршрутам Андреевка – Липовка – Макаров-Небелица – Ставище – Кочеров-Коростышев – Глубочица – Житомир.

"12 автобусов, прибывших в пункт, как мы договаривались, были остановлены российскими военными на блокпосту", – сообщила Верещук. Хотя раньше этот маршрут был договорен совместно с Красным Крестом, подчеркнула она.

По маршруту Макаров – Небелица – Ставище – Кочеров – Коростышев – Глубочица – Житомир россияне тоже нарушили режим прекращения огня, из-за чего эвакуация не удалась. По маршруту Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир произошло то же самое.

Как и не удалась эвакуация из Мариуполя в Запорожье (Мариуполь – Портовское – Мангуш (в обход Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Роды – Орехов – Запорожье).

"Мы завтра снова попробуем эвакуировать людей из Мариуполя. Мы будем это делать на глазах у всего земного шара. Там самая трудная на сегодня ситуация", – подчеркнула Верещук.

Также оккупанты помешали вывезти людей из Волновахи (Донецкая область) в направлении Покровска.

"Однако удалось вывезти более тысячи человек из Ворзеля. А также из Бучи, Гостомеля, Козаровичей", – сообщила вице -премьер.

Уляна Букатюк

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