Оккупанты уже потеряли 18 300 человек и 147 самолетов – Генштаб
04.04.2022, 10:12
Уничтоженная техника оккупантов, фото - Генштаб ВСУ
Боевые потери России уже достигли отметки в 18 300 человек, сообщает Генеральный штаб Украины. За последние сутки количество убитых оккупантов выросло на 300 человек.
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Общие боевые потери противника с начала войны по состоянию на 4 апреля составили:
личного состава – около 18 300 человек (+300);
танков ‒ 647 (+3);
боевых бронированных машин ‒ 1844 (+14);
артиллерийских систем – 330 (+5);
РСЗО – 107 (+2);
средств ПВО – 54 (без изменений);
самолетов – 147 (+4);
вертолетов – 134 (без изменений);
автомобильной техники – 1273 (+24);
кораблей/катеров – 7 (без изменений);
цистерн с ГСМ – 76 (без изменений);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 (+3);
специальной техники – 25 (+1);
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (без изменений).
Данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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