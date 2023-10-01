UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Падение Дегтяровского моста в Киеве. Строительная компания заменит балки за свой счет

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2023, 06:42
Падение Дегтяровского моста в Киеве. Строительная компания заменит балки за свой счет - Фото
Фото: соцсети

Группа компаний RDS (Ростдорстрой) взяла на себя ответственность за падение недостроенного Дегтяровского моста в Киеве и пообещала, что стоимость реконструкции для города не увеличится. Об этом говорится в ее заявлении.

Старый Дегтяревский мост, расположенный на пересечении Дегтяревской улицы с улицами Довженко и Елены Телиги, был аварийным. С июня 2023 года он находится на реконструкции, во время которой старые конструкции полностью разобрали.

30 сентября строители начали обустраивать новые балки пролетной части.

Во время монтажа седьмой балки что-то пошло не так, она потеряла устойчивость и задела соседние. В результате все семь балок, которые успели поставить, лопнули и упали.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, устранение всех недостатков будет осуществляться за счет группы компаний RDS. Убытков городскому бюджету не нанесено. Стоимость реконструкции не увеличится", — говорится в заявлении компании.

Дегтяровский путепровод должны были построить до конца ноября, но теперь срок ввода в эксплуатацию развязки откладывается.

  • В рамках реконструкции Дегтяровский путепровод должны полностью заменить, разобрав опоры, прогоны и фундаменты. Ширину моста увеличат с 28 до 40 метров, там появятся велодорожки. Длина самого прогона увеличится с 33 до 36 метров. Кроме этого, новый путепровод сделают более высоким.
  • Согласно проекту реконструкции, расчетная интенсивность движения на основных подходах к путепроводу на 2024 год составит 47 992 автомобиля в сутки.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ремонткиевпутепроводRDSДегтяревский мост
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 