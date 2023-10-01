Падение Дегтяровского моста в Киеве. Строительная компания заменит балки за свой счет

Группа компаний RDS (Ростдорстрой) взяла на себя ответственность за падение недостроенного Дегтяровского моста в Киеве и пообещала, что стоимость реконструкции для города не увеличится. Об этом говорится в ее заявлении.

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Старый Дегтяревский мост, расположенный на пересечении Дегтяревской улицы с улицами Довженко и Елены Телиги, был аварийным. С июня 2023 года он находится на реконструкции, во время которой старые конструкции полностью разобрали.

30 сентября строители начали обустраивать новые балки пролетной части.

Во время монтажа седьмой балки что-то пошло не так, она потеряла устойчивость и задела соседние. В результате все семь балок, которые успели поставить, лопнули и упали.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, устранение всех недостатков будет осуществляться за счет группы компаний RDS. Убытков городскому бюджету не нанесено. Стоимость реконструкции не увеличится", — говорится в заявлении компании.

Дегтяровский путепровод должны были построить до конца ноября, но теперь срок ввода в эксплуатацию развязки откладывается.

В рамках реконструкции Дегтяровский путепровод должны полностью заменить, разобрав опоры, прогоны и фундаменты. Ширину моста увеличат с 28 до 40 метров, там появятся велодорожки. Длина самого прогона увеличится с 33 до 36 метров. Кроме этого, новый путепровод сделают более высоким.

Согласно проекту реконструкции, расчетная интенсивность движения на основных подходах к путепроводу на 2024 год составит 47 992 автомобиля в сутки.

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