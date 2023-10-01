Падіння Дегтярівського мосту в Києві. Будівельна компанія замінить балки своїм коштом

Група компаній RDS (Ростдорстрой) взяла на себе відповідальність за падіння недобудованого Дегтярівського мосту в Києві й пообіцяла, що вартість реконструкції для міста не збільшиться. Про це йдеться в її заяві.

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Старий Дегтярівський міст, розташований на перетині Дегтярівської вулиці з вулицями Довженка й Олени Теліги, був аварійним. З червня 2023 року його є на реконструкції, під час якої старі конструкції повністю розібрали.

30 вересня будівельники почали встановлювати нові балки прогонової частини.

Під час монтажу сьомої балки щось пішло не так, вона втратила стійкість та зачепила сусідні. Як наслідок усі сім балок, які встигли поставити, лопнули й упали.

"Враховуючи ситуацію, яка склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватись за рахунок групи компаній RDS. Збитків міському бюджету не нанесено. Вартість реконструкції не збільшиться", – йдеться в заяві компанії.

Дегтярівський шляхопровід мали побудувати до кінця листопада, але тепер термін введення в експлуатацію розв’язки відтерміновується.

У межах реконструкції Дегтярівський шляхопровід мають повністю замінити, розібравши опори, прогони та фундаменти. Ширину мосту збільшать з 28 до 40 метрів, там з'являться велодоріжки. Довжина самого прогону збільшиться із 33 до 36 метрів. Крім цього, новий шляхопровід зроблять вищим.

Згідно із проєктом реконструкції, розрахункова інтенсивність руху на основних підходах до шляхопроводу на 2024 рік становитиме 47 992 автомобілі на добу.

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