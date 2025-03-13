Парламент Франции призвал немедленно конфисковать росактивы в пользу Украины
Национальное собрание Франции приняло 12 марта резолюцию об усилении поддержки Украины, которая предусматривает призыв к конфискации замороженных российских активов, сообщает Le Figaro. Документ адресован Евросоюзу, НАТО и "другим странам-союзникам".
Резолюция призывает продолжать и увеличивать политическую, экономическую и военную поддержку Украины.
В частности, содержит призыв к ЕС и его государствам-членам "немедленно начать конфискацию замороженных российских активов, чтобы финансировать военную поддержку Украины в ее сопротивлении и восстановлении".
Как отмечает издание, резолюция не является обязательной для выполнения, но с ее помощью депутаты парламента надеются изменить позицию правительства Франции, выступающего против конфискации российских активов.
Резолюция призывает "покончить" с импортом российского газа странами ЕС, а также поощряет правительство Франции и его европейских партнеров "изучить возможность развертывания европейских миротворческих сил в Украине".
- В октябре 2024 года страны G7 согласились предоставить Украине кредит в $50 млрд из замороженных российских активов.
- 10 декабря бельгийская клиринговая компания Euroclear, удерживающая 180 млрд евро замороженных активов российского Центробанка, заявила, что конфискация возможна только при условии освобождения компании от возможных претензий со стороны России.