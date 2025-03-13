Парламент Франції закликав негайно конфіскувати російські активи на користь України
Національні збори Франції ухвалили 12 березня резолюцію про посилення підтримки України, яка містить заклик до конфіскації заморожених російських активів, повідомляє Le Figaro. Документ адресований Євросоюзу, НАТО та "іншим країнам-союзникам".
Резолюція закликає продовжувати та збільшувати політичну, економічну та військову підтримку України.
Зокрема, містить заклик до ЄС та його держав-членів "негайно розпочати конфіскацію заморожених російських активів, щоб фінансувати військову підтримку України в її опорі та відбудові".
Як зазначає видання, резолюція не є обов’язковою для виконання, але за її допомогою депутати парламенту сподіваються змінити позицію уряду Франції, який виступає проти конфіскації російських активів.
Резолюція закликає "покласти край" імпорту російського газу країнами ЄС, а також заохочує уряд Франції та його європейських партнерів "вивчити можливість розгортання європейських миротворчих сил в Україні".
- У жовтні 2024 року країни G7 погодилися надати Україні кредит у розмірі $50 млрд із заморожених російських активів.
- 10 грудня бельгійська клірингова компанія Euroclear, яка утримує 180 млрд євро заморожених активів російського Центробанку, заявила, що конфіскація можлива лише за умови звільнення компанії від можливих претензій з боку Росії.