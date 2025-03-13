Парламент Франції закликав негайно конфіскувати російські активи на користь України

Резолюція парламентарів є символічною, але може вплинути на уряд країни, який виступає проти конфіскації

Парламент Франції (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA)

Національні збори Франції ухвалили 12 березня резолюцію про посилення підтримки України, яка містить заклик до конфіскації заморожених російських активів, повідомляє Le Figaro. Документ адресований Євросоюзу, НАТО та "іншим країнам-союзникам".

Резолюція закликає продовжувати та збільшувати політичну, економічну та військову підтримку України.

Зокрема, містить заклик до ЄС та його держав-членів "негайно розпочати конфіскацію заморожених російських активів, щоб фінансувати військову підтримку України в її опорі та відбудові".

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Як зазначає видання, резолюція не є обов’язковою для виконання, але за її допомогою депутати парламенту сподіваються змінити позицію уряду Франції, який виступає проти конфіскації російських активів.

Резолюція закликає "покласти край" імпорту російського газу країнами ЄС, а також заохочує уряд Франції та його європейських партнерів "вивчити можливість розгортання європейських миротворчих сил в Україні".