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Пели гимн. Жители оккупированного Мелитополя вышли на проукраинский митинг. Видео

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 18:30
Пели гимн. Жители оккупированного Мелитополя вышли на проукраинский митинг. Видео - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

"Сейчас в городском парке патриоты исполняют гимн Украины. На фото  несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и желто-голубыми лентами", – пишет издание со ссылкой на очевидцев.

Также известно, что еще несколько дней назад мелитопольские партизаны пригласили горожан 29 мая на проукраинский митинг, который организовывало движение Желтая лента. Однако были известны только время и дата встречи.

А вот место оставалось тайной – из-за чего прийти на митинг и заявить свою позицию пришло сравнительно мало людей, хотя о таком желании сообщали многие горожан, пишет издание.

Уляна Букатюк
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оккупация митинг мелитополь
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