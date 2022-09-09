Пентагон: украинцы "творчески" используют оружие Запада в контрнаступлении на Херсон

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер заявила, что украинское контрнаступление, начавшееся 1 сентября в Херсонской области, показало, что украинцы "творчески" интегрируют военный потенциал, предоставленный США и другими странами, в свои операции. Об этом пишет CNN.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Мы очень внимательно следим за ходом контрнаступления, как вы можете себе представить. ... Я думаю, что мы видели некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние день или два. Но опять же, русские — это грозный противник, и впереди, я думаю, долгая битва", – сказала Бейкер на брифинге.

В CNN отмечают, что это первый раз, когда министерство обороны США назвало украинскую операцию контрнаступлением, чего раньше избегали представители министерства, включая министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.