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Пентагон: украинцы "творчески" используют оружие Запада в контрнаступлении на Херсон

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 21:54
Пентагон: украинцы
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер заявила, что украинское контрнаступление, начавшееся 1 сентября в Херсонской области, показало, что украинцы "творчески" интегрируют военный потенциал, предоставленный США и другими странами, в свои операции. Об этом пишет CNN.  

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"Мы очень внимательно следим за ходом контрнаступления, как вы можете себе представить. ... Я думаю, что мы видели некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние день или два. Но опять же, русские — это грозный противник, и впереди, я думаю, долгая битва", – сказала Бейкер на брифинге. 

В CNN отмечают, что это первый раз, когда министерство обороны США назвало украинскую операцию контрнаступлением, чего раньше избегали представители министерства, включая министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. 

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Роман Бриль
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пентагон Херсон Марк Милли контрнаступление ВСУ
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