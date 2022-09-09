Остин о контрнаступлении ВСУ: Мы видим успехи под Харьковом и Херсоном — это вдохновляет
09.09.2022, 17:12
Ллойд Остин (Фото: EPA)
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что успехи Вооруженных Сил Украины в Харьковской и Херсонской областях "очень вдохновляют". Об этом он сообщил на брифинге в Праге, цитирует его Reuters.
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По словам главы Пентагона, Силы обороны Украины достигли "некоторых успехов" во время операций в Харьковской и Херсонской областях.
Он отметил, что можно увидеть успех под Херсоном и "некоторый" успех ВСУ под Харьковом, что "очень и очень вдохновляет".
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал контрнаступление. "Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас", — заявил генерал.
- На освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области продолжается зачистка.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление ВСУ.
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