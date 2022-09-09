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Остин о контрнаступлении ВСУ: Мы видим успехи под Харьковом и Херсоном — это вдохновляет

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 17:12
Остин о контрнаступлении ВСУ: Мы видим успехи под Харьковом и Херсоном — это вдохновляет - Фото
Ллойд Остин (Фото: EPA)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что успехи Вооруженных Сил Украины в Харьковской и Херсонской областях "очень вдохновляют". Об этом он сообщил на брифинге в Праге, цитирует его Reuters.

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По словам главы Пентагона, Силы обороны Украины достигли "некоторых успехов" во время операций в Харьковской и Херсонской областях. 

Он отметил, что можно увидеть успех под Херсоном и "некоторый" успех ВСУ под Харьковом, что "очень и очень вдохновляет". 

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Дмитро Гриниченко
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США война Ллойд Остин контрнаступление ВСУ
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