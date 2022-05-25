Перестрелка в Харькове: полиция сообщает о трех убитых

В 20:50 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация, что в Холодногорском районе города Харькова неизвестный стреляет из автомата. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полка полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был обезврежен.

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Во время перестрелки погибли трое мужчин, уточнили в полиции.

Один из погибших одет в военную форму, его нашли в расстрелянном микроавтобусе. Второй убитый – человек в штатском, чье тело лежит неподалеку, сообщили подробности "Суспільне Харків".

На место происшествия прибыли руководство главка, работают две следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория.

Собираются вещественные доказательства, устанавливаются обстоятельства происшествия, личности участников перестрелки.

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Роман Брыль

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