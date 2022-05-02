Первая леди США приедет на границу с Украиной

Первая леди США Джил Байден планирует на этой неделе посетить Румынию и Словакию. Программой визита, который состоится 5-9 мая, запланирована встреча с украинскими беженцами, пишет Reuters.

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В воскресенье (8 мая), когда в США отмечают День матери, Джил Байден встретится в Словакии с украинскими матерями и их детьми, которые были вынуждены бежать из Украины из-за российских обстрелов.

В ходе визита она планирует побывать в Бухаресте, а также сделать остановки в Братиславе, Кошице и селе Вишне Немецкое, которое находится на границе с Украиной.

По состоянию на конец апреля из Украины в Румынию выехали около 871 300 человек, в Словакию – 372 000.

На прошлой неделе в Киев приезжали государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и глава Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси с рядом конгрессменов.

Во Львов впервые после начала войны вернулись работники посольства США в Украине. Его открытие ожидается на этой неделе.

Андрей Водяный

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