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Планы РФ провалились. Теперь они сосредоточатся на зоне ООС и юге Украины – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 22:52
Планы РФ провалились. Теперь они сосредоточатся на зоне ООС и юге Украины – Арестович - Фото
Разрушения в результате боевых действий. Фото – Луганская ОГА

После провала первоначального плана нападения на Украину, оккупанты изменили цели и теперь сосредоточат усилия на зоне Операции объединенных сил (ООС) и удержании юга Украины. Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью DW.

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Арестович отметил, что оккупанты, которые раньше наступали с семи направлений, теперь наступают только по двум. Также он указал, что украинские силы уже освобождают Сумскую область, часть Харьковской и Киевской областей.

"Оттуда уже выходят русские колонны. Это для них провал", – пояснил советник ОП.

В то же время, оккупанты все еще хотят удержать Херсон. Также они концентрируют в ООС все силы, которые выводят с Севера. 

"Болеть может в зоне ООС. Там есть количественное и качественное преимущество противника. Там действительно очень опасное положение для наших войск", – отметил Арестович.

При этом он подчеркнул, что сегодня вероятность вступления войск Беларуси в войну крайне низкая и об этом свидетельствует уход оккупантов с севера Украины.

"Заявление Минобороны РФ о том, что они вроде бы не хотели брать крупные украинские города, а будут "отбивать Донбасс", показывает, что они четко для себя выяснили, что беларусы воевать не пойдут", – считает Арестович. 

Валерия Давыдова
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оос война беларусь Арестович
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