На правах партнерства

Поздравьте одиноких дедушек и бабушек со светлым праздником Пасхи вместе с Укрпочтой и благотворительным фондом Let's Help – подарите им вкусную пасочку!

Ваши благотворительные пасочки Укрпочта бесплатно доставит в гериатрические пансионаты в восьми областях Украины, которыми опекается фонд Let`s help.

"Укрпошта уже второй год подряд инициирует социальный проект к Пасхе. Бесплатно доставлять благотворительные пасочки уже стало хорошей традицией, которую поддерживают наши сотрудники и клиенты. В этом году мы вместе с партнерами – благотворительным фондом Let`s help – имеем амбициозную цель собрать пасочки для более 8000 пожилых людей, проживающих в гериатрических пансионатах по всей стране. Наши региональные центры обработки почты уже готовы принять первые партии пасочек и доставить их бабушкам и дедушкам, чтобы они могли почувствовать праздник, не рискуя здоровьем ", – прокомментировал Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский

Оплатить пасхальный хлеб можно на сайте фонда.

Стоимость одной пасочки – всего 30 гривен, однако ценность такого подарка не измерить деньгами: одинокие пожилые люди больше всего ценят внимание.

Чтобы более 8 тысяч одиноких дедушек и бабушек получили сладкий подарок к Пасхе, заказывайте пасочки уже сейчас. Сбор средств продлится до 25 апреля включительно.

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