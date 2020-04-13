Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Подвези медика". В сервисе OnTaxi подключают волонтеровp

"Подвези медика". В сервисе OnTaxi подключают волонтеров - Фото
13.04.2020, 19:00

Любой представитель медицинского учреждения может связаться с сервисом, чтобы присоединиться к акции

На правах спонсорства

Компания OnTaxi собирается помочь представителям медицины преодолеть транспортный коллапс, возникший из-за карантина. Для этого в приложении уже создан отдельный бесплатный класс авто “Волонтер”, вызвать который могут только авторизированные в сервисе медики. 

Механизм работает следующим образом. Любой представитель медицинского учреждения может связаться с сервисом, чтобы присоединиться к акции. Для этого предусмотрена специальная форма связи. Далее его информацию проверяют и подключают к возможности создавать заказы в указанном классе. Водители осведомлены, что поездки в данном классе бесплатны и соглашаются на них добровольно.

Для выполнения только этих заказов сервис предлагает всем желающим автомобилистам заполнить форму и пройти упрощенную процедуру регистрации. Таким образом, все заказы будут отслеживаться для безопасности обоих участников поездки.

На данный момент воспользоваться данным классом можно в Киеве и Харькове. В дальнейшем сервис планирует подключить к этой активности остальные города.

Напишите нам
OnTaxi Подвези медика
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 