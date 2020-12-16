На правах спонсорства

В интернет магазине Comfy.ua доступна новая категория товаров – игрушки для детей. Выбрать и оформить покупку можно также на виртуальной витрине магазинов COMFY. В ассортименте представлены игрушки для малышей, конструкторы, мягкие игрушки, настольные игры и пазлы, сюжетно-ролевые игры, интерактивные книги, роботы, радиоуправляемые игрушки, куклы, игрушечный транспорт, товары для творчества и развития. Получить заказ можно в ближайшем магазине COMFY, через доставку Новой почты и Justin. Или заказать адресную курьерскую доставку.

"Самая желанная игрушка для детей лет с восьми – смартфон. А также наушники, колонки, планшеты. Так, постепенно и незаметно, мы зашли на рынок детских развлечений. У команды появилась амбиция – стать серьезным игроком в игрушках и товарах для детей. И не только потому, что у большинства из нас есть дети.

Мы понимаем много клиентских болей и видим возможность решить их. COMFY предлагает лучший омниканальний сервис, который сегодня так востребован. И это один из самых эмоциональных брендов в ритейле. Думаем, все это поможет новому направлению стать успешным в ближайшей перспективе. " - комментирует генеральный директор COMFY Игорь Хижняк.

Вместе с новой категорией товаров клиентам предложены новые специальные сервисы: "Повертай 30" та "Грай-повертай". Также товары можно приобрести в кредит.

Компания намерена расширять ассортимент игрушек и развивать категорию товаров для детей.

COMFY – первый омниканальний ритейлер бытовой техники и гаджетов в Украине, самый эффективный ритейлер в отрасли. Первый магазин COMFY открыт в 2005 году в., Кривой Рог. По состоянию на декабрь 2020 сеть насчитывает 85 современных магазинов нового формата. COMFY.UA входит в топ-5 крупнейших онлайн-игроков рынка.

www.comfy.ua

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