В Украину не вернется 70% беженцев, но это не катастрофа – глава Минединства

Пока правительство разрабатывает "определенные практические модели", которые будут поощрять украинцев возвращаться на Родину

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Когда станет безопасно, в Украину вернется 30% покинувших ее беженцев после начала полномасштабного российского вторжения. Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышев, передает Экономическая правда.

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"После того, как Украина примет меры безопасности, когда безопасность в стране станет стабильной, мы ожидаем, что 30% украинцев вернутся, что они очень серьезно рассмотрят возвращение", – сообщил чиновник.

В то же время власти "четко понимают", что значительная часть этих людей уже не вернется – они решили остаться там, где есть сейчас, добавил Чернышев.

По его словам, такая ситуация "не является катастрофой" и ее надо признать.

Министр добавил, что правительство разрабатывает "определенные практические модели", которые будут поощрять украинцев возвращаться на Родину. Ожидается, что подобные нововведения появятся уже в 2025 году.

Также чиновник сообщил: ежегодно Украина теряет 300 000 человек по причинам, не связанным с войной, а для послевоенного восстановления и удвоения ВВП за 10 лет нужно будет привлечь от 3,1 до 4,2 млн репатриантов (вернуться назад) и иммигрантов.

В октябре 2024 года немецкое исследование показало, что почти 35% украинцев хотят вернуться в Украину после завершения войны.

В январе 2025-го президент Зеленский заявил, что в Европе разграничивают украинских беженцев на работающих и тех, которым нужно выплачивать помощь. Последние европейские страны и предлагают вернуть домой в Украину.