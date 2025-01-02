Зеленский: Европа просит вернуть домой украинцев, которые не работают и не платят налоги

Владимир Зеленский (скриншот видео)

В Европе дифференцировали украинских беженцев на работающих и тех, которым нужно выплачивать помощь. Последних европейские страны и предлагают вернуть домой в Украину, рассказал в интервью в телемарафоне президент Владимир Зеленский.

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По его словам, некоторые европейские чиновники просили его обратиться к неработающим беженцам и сказать им возвращаться домой. А украинцев, которых используют в качестве "дешевой рабочей силы", потому что они эффективнее граждан тех стран – просят оставить.

"Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО и я скажу – возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает. А они говорят: нет, те, что у нас работают, пусть работают, а эта часть пусть возвращается", – рассказал Зеленский.

Украинцев, трудоустроенных в Европе, не выгодно возвращать домой, потому что они платят налоги и на них не нужно тратиться, как на нетрудоустроенных беженцев, говорит президент.

"Они не говорят об этом публично, потому что знают, что люди могут отреагировать в их обществе: "Как это – не помогать Украине? Мы поддерживаем Украину, у них война". И они этого боятся", – подчеркнул Зеленский.

Что касается возвращения украинцев после окончания войны, то президент отметил, что большое количество граждан сами хотят вернуться. Некоторые ждут, пока станет безопасно – закончится та или иная стадия войны, закончатся обстрелы или война полностью.

Зеленский уверен, что большое количество украинцев начнет возвращаться.

К тому же после прекращения полномасштабной войны начнется восстановление Украины, поэтому большое количество граждан вернутся для работы. Также есть определенные программы, которые будут работать в мирное время, подчеркнул президент.