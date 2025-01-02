Зеленський: Європа просить повернути додому українців, які не працюють і не сплачують податки

Володимир Зеленський (скриншот відео)

У Європі диференціювали українських біженців на тих, які працюють, і тих, яким треба виплачувати допомогу. Останніх європейські країни і пропонують повернути додому в Україну, розповів в інтерв'ю у телемарафоні президент Володимир Зеленський.

За його словами, деякі європейські урядовці просили його звернутися до біженців, які не працюють, і сказати їм повертатися додому. А українців, яких використовують в якості "дешевої робочої сили", бо вони ефективніші за громадян тих країн – просять залишити.

"Я їм кажу, дивіться, давайте так: трошки більше ППО і я скажу – повертайтеся всі. Але я буду повертати всіх, а не тільки тих, хто у вас не працює. А вони кажуть: ні, ті що в нас працюють, хай працюють, а ця частина хай повертається", – розповів Зеленський.

Українців, які працевлаштовані в Європі, не вигідно повертати додому, бо вони сплачують податки і на них не треба витрачатися, як на непрацевлаштованих біженців, каже президент.

"Вони не говорять про це публічно, бо знають, що люди можуть відреагувати у їхньому суспільстві: "Як це – не допомагати Україні? Ми підтримуємо Україну, у них війна". І вони цього бояться", – підкреслив Зеленський.

Щодо того, як повертати українців після закінчення війни, то президент зазначив, що велика кількість громадян самі хочуть повернутися. Деякі чекають, поки стане безпечно – закінчиться та чи інша стадія війни, закінчаться обстріли або війна повністю.

Зеленський загалом впевнений, що велика кількість українців почне повертатися.

До того ж, після припинення повномасштабної війни почнеться відновлення України, тому велика кількість громадян повернуться для роботи. Також є певні програми, які запрацюють у мирний час, підкреслив президент.