До України не повернеться 70% біженців, але це не катастрофа – голова Мін'єдності

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Коли стане безпечно, до України повернеться 30% біженців, що покинули її після початку повномасштабного російського вторгнення. Про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає видання Економічна правда.

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"Після того, як Україна набуде безпекові заходи, коли безпека в країни стане стабільною, ми очікуємо, що 30% українців повернуться, що вони дуже серйозно розглянуть повернення", – повідомив посадовець.

Водночас влада "чітко розуміє", що значна частина з цих людей вже не повернеться – вони вирішили залишитися там, де є наразі, додав Чернишов.

За його словами, така ситуація "не є катастрофою" і її треба визнати.

Міністр додав, що наразі уряд розробляє "певні практичні моделі", котрі будуть заохочувати українців повертатися на Батьківщину. Очікується, що такі нововведення з'являться вже у 2025 році.

Також чиновник повідомив: щороку року Україна втрачає 300 000 людей через причини, не пов'язані з війною, а для повоєнної відбудови і подвоєння ВВП за 10 років потрібно буде залучити від 3,1 до 4,2 млн репатріантів (українців, що повернуться назад) та іммігрантів.

У жовтні 2024 року німецьке дослідження показало, що майже 35% українців хочуть повернутися до України після завершення війни.

У січні 2025-го президент Зеленський заявив, що у Європі розмежовують українських біженців на тих, які працюють, і тих, яким треба виплачувати допомогу. Останніх європейські країни і пропонують повернути додому в Україну.