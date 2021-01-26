На правах информационного партнерства

27-28 января эксперты Украинского пенсионного форума обсудят проблемы старения и предложат план изменений, создав стратегию достойной старости в Украине.

Рост продолжительности и уровня жизни людей привел к тектоническим изменениям в структуре социума, значительную часть которого сегодня составляют именно люди пожилого возраста. Так, только по приблизительным подсчетам сейчас в Украине 11300000 пенсионеров, и при нынешней динамике их доля будет расти. При этом современные пенсионеры – часто активные и относительно здоровые люди, которые имеют достаточно сил и энергии, чтобы делать весомый вклад в развитие общества. Однако отношение к людям пожилого возраста в обществе все еще подвластно устаревшим стереотипам, а именно вопрос старения рассматривается на уровне государственной власти только как многочисленные статьи расходов на пенсионные выплаты и медицинскую помощь. Для построения общества, в котором будет комфортно представителям всех возрастных групп, нам необходимо уже сегодня активно работать над развитием культуры старения – на уровне государственных институтов, общественных организаций и средств массовой информации.

Преодоление стереотипов и изменение общественной коммуникации

Старение – не период упадка, а время новых возможностей, а пожилые люди заслуживают положительного и уважительного отношения за их вклад в общественную жизнь. Такая парадигма принесет больше пользы социуму, ведь люди пожилого возраста являются хранителями истории и ценностей общества, знаний и навыков, которые они могут успешно применять во многих сферах. Для этого очень важно преодоление негативных стереотипов и деструктивных клише на всех уровнях коммуникации.

Вместо того, чтобы представлять пожилых людей как проблему, необходимо подчеркивать положительный вклад активного, здорового и продуктивного старшего поколения, начиная с заботы о близких и заканчивая предпринимательской деятельностью и волонтерством. Такие месседжи могут передаваться через социальные дни или даже недели, посвященные пожилым людям, через специальные информационные кампании, показ популярных фильмов и публикации в СМИ. Необходима системная работа с журналистами, активистами по преодолению негативных стереотипов и использования соответствующего стиля речи.

Волонтерская и общественная работа

Все эксперты по проблемам старения сходятся на том, что для практической интеграции пожилых людей нужно больше внимания уделять волонтерскму сектору, как фактору объединения разных поколений. Многие государства предлагают финансовое содействие волонтерским организациям, которые помогают людям пожилого возраста. Добровольцы могут играть важную роль в заботе об одиноких пожилых людях. В то же время, волонтерские инициативы могут поощрять пожилых людей к использованию своих знаний и навыков, выполняя волонтерскую работу. Пожилые люди часто делают важный вклад в секторе неоплачиваемых услуг в семье или общине. Они имеют огромный потенциал в плане общественно полезной деятельности, который, к сожалению, сильно недооценивается. И поддержка волонтерских проектов, в которых задействованы различные возрастные группы, только первый шаг к реализации этого потенциала.

Интеграция пожилых людей в жизнь общества

В конечном итоге, имидж пожилых людей будет зависеть от их действий. То, какими их видят окружающие, будет зависеть от того, какими они сами себя видят. Ведь стереотипы вокруг старения часто сформированы самими пожилыми людьми. Поэтому государство и общество должны создать условия, чтобы пожилые люди стали более уверенными в себе, видели новые возможности для самореализации и чувствовали, что они влияют на развитие событий и могут приносить реальную пользу обществу. Тогда люди пожилого возраста смогут сами стать генераторами соответствующего дискурса и инициаторами качественных изменений. И начинать работать над этими изменениями нужно уже сегодня, только так мы сможем обеспечить достойную старость себе и своим близким.

Вопросы культуры старения будут рассматриваться на украинском пенсионном форуме с участием ведущих экспертов, и каждый из нас может внести свой вклад, задав вопрос и зарегистрировавшись для участия в форуме по ссылке: www.pensionforum.org.ua

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