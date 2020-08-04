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На правах спонсорства

Оказывается, для тех кто любит книги, тоже есть профессиональный праздник. 4 августа крупнейший книжный интернет-магазин Yakaboo празднует День книголюбов и запускает самую масштабную акцию этого лета — до -70% скидки на более чем 20 000 наименований бумажных и электронных книг. Акция продлится с 4 по 10 августа.

Приятный бонус для всех владельцев карты monobank — с каждой покупки, оплаченной online картой monobank, вы получаете кэшбэк 15%.

Какие книги участвуют в акции:

Детские книги для всех возрастов

Комиксы, манга и графические романы

Книги по воспитанию детей

Учебники и педагогическая литература

Книги по изучению иностранных языков и художественная литература на языках мира

Бизнес-литература

Нон-фикшн

Художественная литература

Каждый сможет найти себе что-то по душе! Чтобы вы не растерялись в ассортименте, мы собрали топ-5 бестселлеров и новинок, на которые стоит обратить внимание.

Топ-5 книг со скидками

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Книга, которая поможет ответить на все детские “неудобные” вопросы, начиная от “Откуда берутся дети?” до правил личной гигиены, менструации и других деликатных тем. Написана настолько легко, что ее просто можно вручить ребенку для самостоятельного изучения, но куда лучше — прочитать ее вместе и обсудить.

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