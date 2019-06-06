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Корм "Клуб 4 лапы" на рынке уже больше 15 лет и за это время успел завоевать любовь ветеринаров, потребителей и четырехлапых.

Почему Клуб 4 лапы идеально подходит вашей собаке?

Вкусно и полезно

Приятно, когда питание не только приносит удовольствие, но и еще поддерживает здоровье питомца. Корм “Клуб 4 лапы” обеспечивает необходимыми витаминами, минералами и полезными веществами, этим самым укрепляет организм любимчика.

Правильная энергия

Здоровье собаки много в чем зависит от ее активности, ведь так было задумано природой. Сейчас это является проблемой по двум причинам: малоподвижный образ жизни квартирных питомцев + корма, которые заменяют правильные углеводы быстрыми и некачественными. “Клуб 4 лапы” используют продукты, которые дарят запас энергии питомцу для активных прогулок, при этом не переполняя рацион избыточными калориями.

К особенностям организма

Торговая марка может похвастаться широким ассортиментом сухих, влажных кормов, а также лакомств как для щенков, так и для взрослых собак, а кормовые линейки созданы специально под индивидуальные потребности питомцев:

AGE для щенков больших пород

BASIC для взрослых собак малых и больших пород

SPECIAL для взрослых собак с особыми потребностями в уходе (для собак склонным к аллергиям ,ведущие активный образ жизни, питомцы с избыточным весом)

Мяса много не бывает и другое про состав корма “Клуб 4 лапы”

Чем отличился здесь производитель так это огромное количество мясных ингредиентов на первом месте в составе, сушеные овощи, клетчатка, злаки высших сортов, пивные дрожжи, жиры и масла. Состав максимально натурален, полон полезных веществ, витаминов и минералов, именно того, что заложила в продукты природа. А правильно подобранные ветеринарами компоненты представляют уникальную формулу здоровья Integramix, в которой томаты, имбирь, глид и бананы с четырёх частей света, для поддержания крепкого здоровья питомца и профилактики болезней. Для блестящей шерсти и здоровой кожи в составе усовершенствованный комплекс Омега 3 и Омега 6. Таким образом Клуб 4 Лапы обеспечивает питомцу полноценное здоровое питание на каждый день.

Клуб 4 лапы: отзывы ветеринаров и потребителей

“Клуб 4 Лапы” экспортируется в 10 стран Европы и уже успел заслужить уважение у иностранных и отечественных ветеринаров и потребителей

В Украине Государственный научно-исследовательский контрольный институт ветеринарных препаратов и кормовых добавок (ГНИКИ) протестировал и одобрил “Клуб 4 лапы”, как корм премиум-класса, изготовлен ветеринарами по стандартам питания.

Покупатели оставляют же следующие отзывы:

Елена, г. Киев. Таксы очень активные, и иногда прокормить Шерлока, чтобы он остался сытым, настоящая задачка со звездочкой. Но после того, как перешли на Клуб 4 Лапы, Шерлок стал без проблем наедаться, прекратил попрошайничать и грызть мебель по квартире. Такого мы от корма не ожидали, но теперь смело рекомендуем всем.

Анна, г. Кременчуг. Мне кажется, что главный признак здорового питомца - его роскошная шерсть. Здоровая и блестящая как у нашего собакевича. А питаемся мы “Клубом 4 Лапы”.

Больше чем просто корм

Правильно подобранный рацион - это только часть заботы о любимце. “Клуб 4 лапы” - больше чем корм. Бренд поддерживает образовательные программы и социальные инициативы, болеет за ответственное отношение к животным, тем самым развивая культуру гармоничного сосуществования.

Уже третий год подряд семиклассники со Львова ознакамливаются с инновационным курсом "Маленький принц. Украина, которая любит животных", который внедрён в программу биологии. А уже 21 июня больше 400 компаний будут поздравлять четырехлапых на работе благодаря Всеукраинськой акции "Возьми собаку на работу", инициатором которой есть ТМ “Клуб 4 лапы”. Кроме этого бренд поддерживает ряд социальных инициатив под девизом: "Мы навсегда ответственны за тех, кого приручили".

Где купить и цена

Цена кормов “Клуб 4 лапы” приятно радует. “Клуб 4 лапы” предоставлен в большинстве супермаркетов, зоомагазинов или интернет-магазинов, поэтому покупка любимого корма - это всегда быстро и доступно.

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Вывод

Корм “Клуб 4 лапы” - это о том, как правильно заботится о Вашем питомце. Его вкусовые и полезные качества одобрены ветеринарами мирового уровня, а также украинским исследовательским центром контроля кормовых добавок. Состав корма - это в основном мясные ингредиенты, овощи, высококачественные злаковые. Благодаря своему натуральному составу корм сохранил в себе все полезные и необходимые вещества для организма животного. Хозяева разных пород собак, с разными уникальными особенностями довольны питанием от “Клуба 4 лапы” и с удовольствием рекомендуют его другим.