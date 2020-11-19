В каждой аптеке сети есть свои герои, но их объединяет общая цель – предоставить клиентам доступ к высококачественным медицинским препаратам и услугам

На правах спонсорства

Высокий профессионализм сотрудников аптечной сети ООО "Аптека гормональных препаратов" получил признание на государственном уровне. Указом Президента Украины №396/2020 заведующей аптеки №2 ООО "Аптека гормональных препаратов" Жанне Ивасенко присвоено почетное звание "Заслуженный работник фармации Украины".

Звание "Заслуженный работник фармации Украины" присваивается за весомый личный вклад в развитие фармацевтической отрасли, многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм.

Церемония вручения наград состоялась в Министерстве здравоохранения Украины. От имени Президента Украины Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вручил Жанне Ивасенко соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

Министр подчеркнул значимость вклада сотрудников фармацевтической отрасли в здоровье страны и поблагодарил за ежедневную усердную работу, главным заданием которой является сохранение здоровья и улучшение качества жизни наших сограждан, что особенно важно во время пандемии.

В каждой аптеке сети "Аптека гормональных препаратов" есть свои герои, но их объединяет общая цель – предоставить своим клиентам доступ к высококачественным медицинским препаратам и услугам. Благодаря усилиям каждого из сотрудников компания развивается в свете меняющихся потребностей и демонстрирует стабильную работу, основанную на высоких профессиональных и этических стандартах, для улучшения здоровья и благополучия общества.

Информация о компании: "Аптека гормональных препаратов" успешно работает на рынке уже более 25 лет. За годы работы компания получила признание в фармацевтической отрасли о чем свидетельствует множество наград:

2001 г. Победитель рейтинга "100 лучших предприятий Киева" в номинации "Медицинские препараты и оборудование".

2002 г. Признание образцовым предприятием торговли и сферы предоставления услуг Киевским городским союзом защиты прав потребителей.

2004 г. Диплом за значительный вклад в развитие бизнес-образования в Украине от Консорциума по усовершенствованию менеджмент-образования в Украине.

2005 и 2009 гг. Лучшая аптечная сеть Украины по результатам ежегодного национального конкурса фармацевтической отрасли "Панацея".

2015 г. Благодарность от Государственной службы лекарственных средств Украины "За плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие здравоохранения, ее фармацевтического сектора".

2020 г. Благодарность от Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Министерства обороны Украины.

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