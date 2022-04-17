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Ракетный обстрел Броваров: жертв и пострадавших нет – мэр

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 15:11
Ракетный обстрел Броваров: жертв и пострадавших нет – мэр - Фото
Фото: Википедия

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что в результате ракетных обстрелов города люди не пострадали.

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"По всем известным причинам не могу предоставить подробности этого инцидента. Самое главное: по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших", – написал Сапожко в Facebook.

В результате атаки были повреждены объекты городской инфраструктуры (какие именно – не сообщается). Возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Без света осталась часть домов на 14 улицах города. Электрики осуществляют аварийные переключения, чтобы возобновить электроснабжение. Восстановление водоснабжения тоже требует определенного времени, а до тех пор жителям города предлагают пользоваться бюветами.

Андрей Водяный
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игорь сапожко обстрел бровары война с россией
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