Ракетный обстрел Броваров: жертв и пострадавших нет – мэр

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что в результате ракетных обстрелов города люди не пострадали.

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"По всем известным причинам не могу предоставить подробности этого инцидента. Самое главное: по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших", – написал Сапожко в Facebook.

В результате атаки были повреждены объекты городской инфраструктуры (какие именно – не сообщается). Возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Без света осталась часть домов на 14 улицах города. Электрики осуществляют аварийные переключения, чтобы возобновить электроснабжение. Восстановление водоснабжения тоже требует определенного времени, а до тех пор жителям города предлагают пользоваться бюветами.

Обстрел Броваров произошел утром 17 апреля.

Андрей Водяный

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