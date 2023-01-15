Разведка Минобороны предупредила, что РФ готовит информационную операцию против Украины

Россия готовит информационную кампанию против Украины, в которую могут привлечь украинских журналистов, предупредило в воскресенье Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По данным разведки, в ближайшее время ожидается комплексный вброс врагом фейковых новостей, целью которых будет подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров.

Для этой кампании спецслужбы страны-агрессора под видом популярных западных изданий попытаются привлечь журналистов из Украины.

"Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации о Вооруженных Силах Украины и военно-промышленном комплексе нашего государства. Призываем журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве", – заявило ГУР.

Несколько дней назад Центр противодействия дезинформации совместно с Генеральным штабом ВСУ предупредили украинцев, что Россия засоряет информационное пространство фейками о ситуации в Соледаре.

Ранее Центр стратегических коммуникаций опроверг самые популярные российские фейки по украинской энергетике.

Андрій Водяний

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