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Центр стратегических коммуникаций опроверг популярные фейки РФ об украинской энергетике

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 16:15
Центр стратегических коммуникаций опроверг популярные фейки РФ об украинской энергетике - Фото
Фото: depositphotos.com

Центр стратегических коммуникаций опроверг самые популярные фейки российских пропагандистов об украинской энергетической системе.

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"Военным РФ не удалось сломить моральный дух украинцев ни атаками на фронте, ни атаками на критическую инфраструктуру, поэтому они пытаются навредить нам фейками", – говорится в сообщении Страткома.

Фейк: вся украинская энергосистема будет уничтожена.

Опровержение: Тотального блекаута не будет благодаря профессионализму энергетиков и мощности системы.

Фейк: Власти не помогают преодолевать последствия ударов.

Опровержение: Правительство работает с предприятиями и международными партнерами, чтобы восстановить поврежденные объекты и стабилизировать ситуацию.

Фейк: Правительство продолжает продавать электроэнергию ЕС, пока украинцы сидят без света.

Опровержение: С 10 октября Украина вынужденно прекратила экспорт электроэнергии.

  • 7 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что государство-террорист Россия будет продолжать в осенне-зимний период бить по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Вадим Ребрина
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