Центр стратегических коммуникаций опроверг популярные фейки РФ об украинской энергетике

Центр стратегических коммуникаций опроверг самые популярные фейки российских пропагандистов об украинской энергетической системе.

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"Военным РФ не удалось сломить моральный дух украинцев ни атаками на фронте, ни атаками на критическую инфраструктуру, поэтому они пытаются навредить нам фейками", – говорится в сообщении Страткома.

Фейк: вся украинская энергосистема будет уничтожена.

Опровержение: Тотального блекаута не будет благодаря профессионализму энергетиков и мощности системы.

Фейк: Власти не помогают преодолевать последствия ударов.

Опровержение: Правительство работает с предприятиями и международными партнерами, чтобы восстановить поврежденные объекты и стабилизировать ситуацию.

Фейк: Правительство продолжает продавать электроэнергию ЕС, пока украинцы сидят без света.

Опровержение: С 10 октября Украина вынужденно прекратила экспорт электроэнергии.

В октябре Россия начала наносить прицельные массированные удары по объектам энергетики в Украине. Один из самых больших произошел несколько дней назад – 31 октября.

После этих обстрелов в Украине начались веерные отключения электроэнергии, от которых особенно страдают север и восток страны.

Крупнейший частный производитель электроэнергии ДТЭК заявила, что в результате обстрелов у нее повреждено пять тепловых электростанций, убытки измеряются сотнями миллионов долларов. Компания также говорила, что у нее уже закончился запас оборудования для ремонта.

7 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что государство-террорист Россия будет продолжать в осенне-зимний период бить по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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Вадим Ребрина

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