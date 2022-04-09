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Репрессии в ФСБ. Руководителя внешней разведки посадили в СИЗО – журналист

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 05:26
Репрессии в ФСБ. Руководителя внешней разведки посадили в СИЗО – журналист - Фото
Фото: Википедия

Бывший руководитель пятой службы российской ФСБ Сергей Беседа, которого после вторжения в Украину отправили под домашний арест, перевели в СИЗО "Лефортово". Об этом в Facebook написал журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на российских спецслужбах.

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"Генерал-полковник Сергей Беседа уже не под домашним арестом, а переведен в СИЗО Лефортово. Его делом занимается Главное военное следственное управление СК", – заявил он.

Месяц назад Солдатов первым сообщил о домашнем аресте Беседы, позже это подтвердил, в частности, журналист Bellingcat Христо Грозев.

  • Пятая служба (официальное название – Служба оперативной информации и международных связей) занимается связями ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри службы существует Департамент оперативной информации (ДОИ), выполняющий функции внешней разведки ФСБ.
  • По данным журналистов, именно он отвечал за предоставление президенту РФ Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.
Андрей Водяный
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