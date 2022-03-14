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Грозев: План Путина по Украине провален, запасного нет, он вынужден будет идти на уступки

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14.03.2022, 23:08

Журналист-расследователь из команды Bellingcat Христо Грозев считает, что последние события в войне России против Украины говорят о том, что план А руководства РФ провалился, а плана В или С у него нет. И теперь российский диктатор Путин, по словам журналиста, скорее всего вынужден будет идти на компромиссы в ходе переговоров. Об этом Грозев сказал в эфире YouTube-канала "Популярная политика".

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Грозев отметил, что по развитию событий видно, что план был подготовлен на несколько дней с резервным планом максимум на 10 дней. Он обратил внимание, что нет второго эшелона, который должен был бы заменить введенные на первом этапе войска, также отсутствует необходимая логистика — российские солдаты просят еду у мирных украинских жителей, топлива тоже нет.

"Все это указывает на то, что плана В, плана С вообще не было у руководства России", – сказал Грозев.

При этом, по его словам, вернуть военных из Украины Россия не может, так как позади них есть украинские войска, а также кадыровцы, которые выполняют функцию заградотрядов.

Поэтому, говорит расследователь, сейчас более важно понимать, что происходит внутри российской элиты, в том числе спецслужб, "которые сейчас, видимо, поняли и приняли уже, что план А провалился". В Украине же происходят тактические изменения, которые не указывают на новую стратегию.

Он подтвердил со ссылкой на несколько своих источников, что в России арестован генерал-полковник Сергей Беседа — руководитель Службы оперативной информации и международных связей (так называемая 5-я служба) ФСБ.

Кроме того, новые данные от источников в российской спецслужбе говорят о том, что "есть полная разборка со всей ФСБ, что ГРУ заняла более доверительную позицию по отношению к Путину и пытается свалить все свои неудачи на ФСБ". Грозев отмечает, что это интересно, потому что последние 10 лет "все шло в обратную сторону" — Путин больше доверял ФСБ.

"Я не вижу развития событий в Кремле, в котором через неделю-две продолжится война, как было раньше запланировано. То есть будет какой-то большой срыв, сдвиг", – сказал Грозев.

По его словам, может быть два варианта — "договориться с Зеленским о чем-то, что будет намного меньше, чем то, что было объявлено как спецоперация" либо сделать "страшный удар по гражданскому населению неконвенциональным оружием так, чтобы принудить Киев к более серьезному компромиссу".

При этом, по мнению Грозева, в последнее время появилось много признаков того, что, возможно, будет реализован первый вариант.

  • Ранее сообщалось, что Путин начал репрессии против 5 службы ФСБ, которая собирала информацию об Украине перед вторжением оккупационных войск в нашу страну.
  • Также Грозев заявлял, что, по данным его источников, Путин готов атаковать тактическим ядерным оружием либо инфраструктуру НАТО в море, либо Польшу. 
Вадим Ребрина
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война Путин Христо Грозев
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