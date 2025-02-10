Reuters: Остановка финансирования США угрожает документированию военных преступлений РФ

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Приостановка финансовой помощи со стороны США начала оказывать влияние на международные инициативы, связанные с расследованием военных преступлений России в Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на восемь источников и один официальный украинский документ.

Заморожены шесть американских проектов Офиса генерального прокурора на сумму $89 миллионов, из которых $47 миллионов напрямую предназначались для установления ответственности за военные преступления. Эти проекты связаны с сохранением доказательств с поля боя, антикоррупционными инициативами и реформированием системы прокуратуры.

Хотя эти программы напрямую не влияют на линию фронта Украины в противостоянии российскому нашествию, они могут быть лучшей возможностью основательно задокументировать российские зверства, говорится в публикации.

Потеря американского лидерства в этом деле может иметь далеко идущие последствия, сказал один из собеседников агентства на условиях анонимности. "Преступники становятся еще более наглыми, и мы все проиграем", — добавил он.

Многие неправительственные организации привыкли полагаться на американскую поддержку, и люди находятся в состоянии шока, рассказал представитель украинской правозащитной организации с длительной историей работы в сфере военных преступлений, который также пожелал остаться неизвестным из-за чувствительности темы.

Украина открыла более 140 000 дел о военных преступлениях с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение.