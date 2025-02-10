Reuters: Зупинка фінансування США загрожує розслідуванню воєнних злочинів РФ
Призупинення фінансової допомоги з боку США почало впливати на міжнародні ініціативи, пов'язані з розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні. Про це пише Reuters з посиланням на вісім джерел і один офіційний український документ.
Заморожено шість американських проєктів Офісу генерального прокурора на суму $89 мільйонів, з яких $47 мільйонів безпосередньо призначалися для встановлення відповідальності за воєнні злочини. Ці проєкти пов'язані зі збереженням доказів з поля бою, антикорупційними ініціативами та реформуванням системи прокуратури.
Хоча ці програми безпосередньо не впливають на лінію фронту України у протистоянні російській навалі, вони можуть бути найкращою можливістю ґрунтовно задокументувати російські звірства, йдеться в публікації.
Втрата американського лідерства в цій справі може мати далекосяжні наслідки, сказав один зі співрозмовників агентства на умовах анонімності. "Злочинці стають ще зухвалішими, і ми всі програємо", – додав він.
Чимало неурядових організацій звикли покладатися на американську підтримку, і люди перебувають у стані шоку, розповів представник української правозахисної організації з тривалою історією роботи у сфері воєнних злочинів, який також побажав лишитися невідомим через чутливість теми.
Україна відкрила понад 140 000 справ про воєнні злочини з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.
- В ООН нарахували 79 випадків страти українських військовополонених з кінця літа.