Reuters: Зупинка фінансування США загрожує розслідуванню воєнних злочинів РФ

Через рішення адміністрації Трампа заморожено десятки мільйонів доларів, які призначалися для встановлення відповідальності за воєнні злочини

Фото: EPA

Призупинення фінансової допомоги з боку США почало впливати на міжнародні ініціативи, пов'язані з розслідуванням воєнних злочинів Росії в Україні. Про це пише Reuters з посиланням на вісім джерел і один офіційний український документ.

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Заморожено шість американських проєктів Офісу генерального прокурора на суму $89 мільйонів, з яких $47 мільйонів безпосередньо призначалися для встановлення відповідальності за воєнні злочини. Ці проєкти пов'язані зі збереженням доказів з поля бою, антикорупційними ініціативами та реформуванням системи прокуратури.

Хоча ці програми безпосередньо не впливають на лінію фронту України у протистоянні російській навалі, вони можуть бути найкращою можливістю ґрунтовно задокументувати російські звірства, йдеться в публікації.

Втрата американського лідерства в цій справі може мати далекосяжні наслідки, сказав один зі співрозмовників агентства на умовах анонімності. "Злочинці стають ще зухвалішими, і ми всі програємо", – додав він.

Чимало неурядових організацій звикли покладатися на американську підтримку, і люди перебувають у стані шоку, розповів представник української правозахисної організації з тривалою історією роботи у сфері воєнних злочинів, який також побажав лишитися невідомим через чутливість теми.

Україна відкрила понад 140 000 справ про воєнні злочини з лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.