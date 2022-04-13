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РФ принудительно депортировала полмиллиона украинцев, это как Таллин – Зеленский в Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 15:13
РФ принудительно депортировала полмиллиона украинцев, это как Таллин – Зеленский в Эстонии - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Массовые депортации, фильтрационные лагеря, последовательная попытка уничтожить всех, кто поддерживает национальную идею. Уже более 500 000 украинцев принудительно перемещены российскими оккупантами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Рийгикогу, парламенту Эстонии.

Российские попытки захватить всю Украину после восьми лет войны на Донбассе вернули в реальность Европы то же, что пришлось пережить и вашему народу, пояснил президент.

"Только представьте себе, сколько это! Это если бы оккупанты, извините за пример, взяли за цель вывезти весь Таллин. Целый город – он был, и его нет. Как треть всех ваших граждан", – подчеркнул он.

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Также президент добавил, что депортированных украинцев лишают документов, у них забирают телефоны и пытаются перевезти в отдаленные регионы Российской Федерации.

"По всякому препятствуют попыткам возвращения в Украину. Детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи...", – отметил Зеленский.

"Нет такого преступления, которое бы не совершили российские солдаты за 49 дней этого вторжения", – подчеркнул президент Украины.

И пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, "она не должна получать никаких денег от европейских государств или компаний", призвал он.

  • 12 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 000 украинцев, среди них – 130 000 детей. Каждый день количество депортированных людей увеличивается на 15-20 000 человек.
  • Российские власти готовят нормативную базу для того, чтобы передавать в российские семьи детей-сирот, которых вывезли из Украины, сообщил российский ТАСС по словам директора профильного департамента Минпросвета РФ Ларисы Фальковской.
Уляна Букатюк
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эстония депортация Зеленский
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