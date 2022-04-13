РФ принудительно депортировала полмиллиона украинцев, это как Таллин – Зеленский в Эстонии

Массовые депортации, фильтрационные лагеря, последовательная попытка уничтожить всех, кто поддерживает национальную идею. Уже более 500 000 украинцев принудительно перемещены российскими оккупантами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к Рийгикогу, парламенту Эстонии.

Российские попытки захватить всю Украину после восьми лет войны на Донбассе вернули в реальность Европы то же, что пришлось пережить и вашему народу, пояснил президент.

"Только представьте себе, сколько это! Это если бы оккупанты, извините за пример, взяли за цель вывезти весь Таллин. Целый город – он был, и его нет. Как треть всех ваших граждан", – подчеркнул он.

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Также президент добавил, что депортированных украинцев лишают документов, у них забирают телефоны и пытаются перевезти в отдаленные регионы Российской Федерации.

"По всякому препятствуют попыткам возвращения в Украину. Детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи...", – отметил Зеленский.

"Нет такого преступления, которое бы не совершили российские солдаты за 49 дней этого вторжения", – подчеркнул президент Украины.

И пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, "она не должна получать никаких денег от европейских государств или компаний", призвал он.

12 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 000 украинцев, среди них – 130 000 детей. Каждый день количество депортированных людей увеличивается на 15-20 000 человек.

Российские власти готовят нормативную базу для того, чтобы передавать в российские семьи детей-сирот, которых вывезли из Украины, сообщил российский ТАСС по словам директора профильного департамента Минпросвета РФ Ларисы Фальковской.

Уляна Букатюк

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