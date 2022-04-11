UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия готовит фейки против поставок оружия Украине: Мобилизует усилия, чтобы их сорвать

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 11:42
Россия готовит фейки против поставок оружия Украине: Мобилизует усилия, чтобы их сорвать - Фото
Фото: Минобороны

Россия будет пытаться сорвать поставки оружия в Украину, используя для этого пропаганду и фейки. Об этом в понедельник сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Кулебы, Россия знает о критической роли поставок оружия и "мобилизует все усилия, чтобы их сорвать".

"Москва подготовила массивную информационную кампанию, направленную на зарубежные медиа и политиков. Их фабрика троллей может присылать по электронной почте и в комментарии спам с дезинформацией об Украине. Не ведитесь на это", – написал Кулеба в Twitter.

Одним из таких фейков стала информация о том, что Россия якобы уже уничтожила ЗРК С-300, переданные Словакией три дня назад.

"Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты вроде бы сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии", – сказано в Telegram-канале Ермака.

По его словам, Россия проигрывает войну и стремится "сбить" поставки вооружений любыми методами.

  • 7 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине вступила в ту фазу, когда для победы нужна качественно другая помощь вооружением. По его словам, ранее Украина просила оружие советского образца, чтобы его можно было сразу бросить в бой, но его мало, оно чаще всего находится в плохом состоянии и требует дефицитных боеприпасов.
  • Поэтому Резников заявил, что Украина хочет как можно быстрее получить оружие, используемое странами НАТО.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оружие пропаганда дмитрий кулеба фейки андрей ермак
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 