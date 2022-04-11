Россия готовит фейки против поставок оружия Украине: Мобилизует усилия, чтобы их сорвать

Россия будет пытаться сорвать поставки оружия в Украину, используя для этого пропаганду и фейки. Об этом в понедельник сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По словам Кулебы, Россия знает о критической роли поставок оружия и "мобилизует все усилия, чтобы их сорвать".

"Москва подготовила массивную информационную кампанию, направленную на зарубежные медиа и политиков. Их фабрика троллей может присылать по электронной почте и в комментарии спам с дезинформацией об Украине. Не ведитесь на это", – написал Кулеба в Twitter.

Одним из таких фейков стала информация о том, что Россия якобы уже уничтожила ЗРК С-300, переданные Словакией три дня назад.

"Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты вроде бы сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии", – сказано в Telegram-канале Ермака.

По его словам, Россия проигрывает войну и стремится "сбить" поставки вооружений любыми методами.

7 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине вступила в ту фазу, когда для победы нужна качественно другая помощь вооружением. По его словам, ранее Украина просила оружие советского образца, чтобы его можно было сразу бросить в бой, но его мало, оно чаще всего находится в плохом состоянии и требует дефицитных боеприпасов.

Поэтому Резников заявил, что Украина хочет как можно быстрее получить оружие, используемое странами НАТО.

Андрей Водяный

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