UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия готовит "карнавал победы" 9 мая в Мариуполе – советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 12:35
Россия готовит
Фото: EPA

Россия приказала подготовить Мариуполь к проведению военного парада 9 мая, заявил в среду советник городского головы Петр Андрющенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По нашей информации, [самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин] Иващенко получил приказ провести зачистку части центрального района города от завалов и тел погибших для обеспечения проведения парада  9 мая. Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" 9 мая в случае успеха "специальной операции", – написал он в Telegram.

По его словам, ни техники, ни достаточного количества людей для этого нет, поэтому российский приказ может быть сорван, что "безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко".

  • Мариуполь с начала марта находится в осаде, но до сих пор не сдался. Вчера вечером, 12 апреля, в Пентагоне подтвердили, что украинские войска продолжают бороться за Мариуполь.
  • 13 апреля стало известно, что 36 бригада морской пехоты ВСУ прорвалась на соединение с полком Национальной гвардии "Азов". По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, благодаря этому морпехи избежали разгрома по частям и серьезно укрепили свой район обороны.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь война с россией
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 