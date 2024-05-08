Россия начала бить по Украине новой версией ракет Х-101 – с двойной боевой частью

Россия увеличила массу боевой части ракет Х-101 почти вдвое, чтобы наносить больший ущерб целям в Украине

Фото: Национальная полиция

Россия начала производить и применять в Украине модернизированную версию ракет Х-101 – она имеет двойную боевую часть и, соответственно, наносит больший ущерб. Об этом говорится в сводке британской разведки и материале Defense Express.

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Установка второй боевой части уменьшает дальность полета Х-101 (западное название – AS-23 "Kodiak"), но ее с лихвой хватает для ударов по Украине.

Дополнительная боеголовка предназначена для увеличения осколочного поражения цели. По всей вероятности, это делает ракету более эффективной для поражения незащищенных целей, предполагают в британской разведке.

Defense Express указывает, что подобные ракеты начали использоваться Россией с конца марта.

Как минимум одну из них удалось сбить во время отражения ракетной атаки 8 мая.

Серийный номер на этой крылатой ракете указывает, что она была изготовлена уже во втором квартале 2024 года, то есть эту Х-101 россияне для удара по Украине взяли буквально с конвейера.

Вдобавок к стандартной боевой части массой 450 килограммов там также стояла и дополнительная БЧ массой 350 килограммов, в общей сложности 800 килограммов. Издание утверждает, что россияне смогли поставить на Х-101 вторую БЧ за счет уменьшения размера топливного бака и снижения показателя дальности полета ориентировочно с 5500 км до 2250 км.