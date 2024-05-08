Росія почала бити по Україні новою версію ракет Х-101 – з подвійною бойовою частиною
Росія почала виробляти та застосовувати в Україні модернізовану версію ракет Х-101 – вона має подвійну бойову частину й, відповідно, завдає більшої шкоди. Про це йдеться у зведенні британської розвідки й матеріалі Defense Express.
Встановлення другої бойової частини зменшує дальність польоту Х-101 (західна назва – AS-23 "Kodiak"), але її з лишком вистачає для ударів по Україні.
Додаткова боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком імовірно, що це робить ракету більш ефективною для ураження незахищених цілей, припускають у британській розвідці.
Defense Express вказує, що такі ракети почали використовуватися Росією з кінця березня.
Щонайменше одну з них вдалося збити під час відбиття ракетної атаки 8 травня.
Серійний номер на цій крилатій ракеті вказує, що вона була виготовлена вже в другому кварталі 2024 року, тобто цю Х-101 росіяни для удару по Україні взяли буквально з конвеєра.
На додачу до стандартної бойової частини масою 450 кілограмів там також стояла і додаткова БЧ масою 350 кілограмів, загалом 800 кілограмів. Видання стверджує, що росіяни змогли поставити на Х-101 другу БЧ внаслідок зменшення розміру паливного бака та зниження показника дальності польоту орієнтовно від 5500 км до 2250 км.
- Під час ракетного удару 8 травня Росія запустила по Україні 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 (і ще десять інших), із них 33 були збиті.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у січні 2024 року казав, що Росія постійно модифікує свої ракети, і нинішня Х-101 зовсім не та, що ще два роки тому. На них тепер є активна система радіоелектронної боротьби, активний захист, теплові пастки тощо.