Россия обстреляла Золотое в Луганской области: двое погибших

Российские войска в воскресенье обстреляли город Золотое в Луганской области. В результате обстрела погибли два человека, еще четверо получили ранения, сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

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"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет", – рассказал он.

Гайдай ежедневно призывает жителей Луганской области эвакуироваться, пока это возможно.

В Пентагоне считают, что Россия в ближайшие дни может начать новое наступление в Украине. Этот этап войны возможен уже в начале недели.

Андрей Водяный

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