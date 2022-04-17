Россия обстреляла Золотое в Луганской области: двое погибших
17.04.2022, 17:32
Фото: пресс-центр штаба ООС
Российские войска в воскресенье обстреляли город Золотое в Луганской области. В результате обстрела погибли два человека, еще четверо получили ранения, сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.
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"Это умышленное убийство людей. Кроме жилых домов рядом ничего нет. Россияне целенаправленно били по населению. В одной из многоэтажек разрушены два этажа – снаряды прошли навылет", – рассказал он.
- Гайдай ежедневно призывает жителей Луганской области эвакуироваться, пока это возможно.
- В Пентагоне считают, что Россия в ближайшие дни может начать новое наступление в Украине. Этот этап войны возможен уже в начале недели.
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