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Россия продолжает частично выводить силы на севере Украины – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 19:35
Россия продолжает частично выводить силы на севере Украины – Генштаб - Фото
Сожженная техника окупантов. Фото – Генштаб

Оккупанты частично отводят отдельные подразделения вооруженных сил РФ с территории Киевской и Черниговской областей. Об этом пишет Генштаб в очередной сводке.

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Как сообщается, враг испытывает существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163 танковом полку из состава 150 мотострелковой дивизии значительное количество техники – нерабочее.

Оккупанты рассматривают возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области для ее восстановления.

Противник продолжает нести значительные потери. По данным Генштаба, 28 марта, в пункте постоянной дислокации 83 отдельной десантно-штурмовой бригады прощались с убитыми оккупантами – ориентировочно 200 человек.

Также, как сообщает Генштаб, за последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области с территории Украины прибыло большое количество российских военнослужащих с ранениями разной степени тяжести.

Валерия Давыдова
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война Геншаб
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