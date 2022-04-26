Россия пытается привлечь к войне ветеранов из Сирии и Чечни, а также курсантов

Россия пытается привлечь к войне с Украиной стажирующихся в Ливии курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, а также участников боевых действий в Сирии и Чечне, сообщает Главное управление разведки Украины.

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Как сообщает разведка, РФ пытается найти военнослужащих, которые согласятся пойти на войну в Украине. Для этого даже пошли на уменьшение личного состава на территории Сирийской арабской республики – в тактической группировке "Алеппо" было сокращено 200 должностей.

Ожидается, что по возвращении сокращенных военнослужащих они будут направлены в районы ведения боевых действий.

Российское военное командование также заинтересовано в тех, кто уже участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Чечни, их активно пытаются привлечь в оккупационную армию. Основные регионы мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, Республика Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Как отмечает разведка, мобилизация сопровождается пропагандистской кампанией по "нацистскому/карательному" режиму в Украине. Также весомым остается материально-финансовый аспект, в частности, возможность улучшить свое материальное положение за счет "трофеев".

Валерия Давыдова

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