Россия ударила по железнодорожному вокзалу в Херсоне: приостановлено движение поездов
Фото: Мост

Россия утром в среду, 8 мая, нанесла удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Об этом сообщила пресс-служба Укрзалізниці.

В результате удара повреждены колеи и здание вокзала.

Компании пришлось ограничить движение поезда №121/122 Киев – Херсон – Киев, конечную остановку сделали в Николаеве. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами.

Остальные поезда Укрзалізниці продолжают движение по графику.

Также из-за российских обстрелов в Херсоне ночью была повреждена контактная сеть, поэтому пришлось прекратить движение троллейбусов на двух маршрутах №9 и №8. Сотрудники Херсонэлектротранса начали работать над восстановлением сети, рассказал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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