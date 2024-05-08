Росія вдарила по залізничному вокзалу в Херсоні: призупинено рух поїздів

Внаслідок російського обстрілу 8 травня у Херсоні пошкоджені залізничні колії та будівля вокзалу

Фото: Мост

Росія вранці у середу, 8 травня, завдала удару по залізничному вокзалу в Херсоні. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Внаслідок удару пошкоджені колії та будівля вокзалу.

Компанії довелося обмежити рух поїзда №121/122 Київ — Херсон — Київ, кінцеву зупинку зробили в Миколаєві. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.

Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком.

Також через російські обстріли у Херсоні вночі була пошкоджена контактна мережа, через це довелося припинити рух тролейбусів на двох маршрутах №9 та №8. Працівники Херсонелектротрансу почали працювати над відновленням мережі, розказав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.